Bilecik'te atlara çip takılarak, büyükbaş hayvanlarda şap aşılaması yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bilecik'te atlara çip takılarak, büyükbaş hayvanlarda şap aşılaması yapıldı

10.12.2020 11:40 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:45
Bilecik'te atlara çip takılarak, büyükbaş hayvanlarda şap aşılaması yapıldı

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, kurumlarının bir haftalık faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, kurumlarının bir haftalık faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Yoldaş, Bilecik merkeze bağlı köylerde atlara çip takılması ve yapılan testlerin okunma işlemleri devam etmekte olduğunu söyledi. Pazaryeri'nde büyükbaş hayvanlarda şap aşılama çalışmaları sürdürülme olduğunu anlatan İl Müdürü Yoldaş, sözlerine şöyle devam etti;

"Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ve kolluk kuvvetleriyle birlikte kimyevi gübre bayii denetimleri yaptık. Ardından ilçe ve ilçeye bağlı Karaköy'de gıda işletmelerinin denetimleri yapıldı.Yenipazar ilçemizde yer alan damızlık kümeslerinin denetimleri İl müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirildi. Osmaneli ilçemizde ıspanak ekiliş alanlarının kontrolü ve ditap çalışmaları yapıldı." - BİLECİK

Bilecik'te atlara çip takılarak, büyükbaş hayvanlarda şap aşılaması yapıldı
Bilecik'te atlara çip takılarak, büyükbaş hayvanlarda şap aşılaması yapıldı
Bilecik'te atlara çip takılarak, büyükbaş hayvanlarda şap aşılaması yapıldı
Bilecik'te atlara çip takılarak, büyükbaş hayvanlarda şap aşılaması yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Hayvan pazarında 'şap' karantinası
Hayvan pazarında "şap" karantinası
Bilecik'te KADES tanıtımı yapıldı
Bilecik'te KADES tanıtımı yapıldı
Bilecik'te korona virüs tedbirleri toplantısı yapıldı
Bilecik'te korona virüs tedbirleri toplantısı yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Ali Mahir Başarır Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Ebru Şallı Demet Akalın Hakan Taşıyan
Spor Sörloth Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Kylian Mbappe İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Ateş Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bilecik'te atlara çip takılarak, büyükbaş hayvanlarda şap aşılaması yapıldı - Bilecik
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 11:48:15. #1.15#
title