Bilecik'te atıl işletmede çıkan yangın söndürüldü
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Bilecik'te atıl işletmede çıkan yangın söndürüldü

Bilecik'te atıl işletmede çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Bilecik'te atıl haldeki iki katlı işletmede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Bilecik'te atıl haldeki iki katlı işletmede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Çakırpınar yolundaki ormanlık alanda bulunan atıl vaziyetteki iki katlı işletmede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Bilecik Belediyesi İtfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ile sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle işletme binası kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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