Bilecik'te atık sahası yeşillendirilecek

09.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:12

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yaptıkları başvuru ile çöp sahası sorununu, onaylı rehabilitasyon projesi ile çözüme kavuşturacaklarını bildirdi.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden itibaren Bilecik'in sorunlarını ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordineli şekilde paylaşmaya devam ettiklerini belirtti.

Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile yaptıkları görüşmede, Hürriyet Mahallesi'ndeki atık depolama sahasıyla ilgili sorunların ele alındığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:



"Söz konusu alan yaklaşık 40 yıldır Bilecik'in atıklarının atıldığı bir alan ve hesaplamalarımıza göre yaklaşık 750 bin metreküp atık bulunduruyor. Çöplük alanında her türlü yangın ve benzeri sorunlar üretmeye devam etmektedir. Çöp sahası sorunu hem sağlık açısından risk teşkil ediyor hem de şehir estetiği açısından şehrimize hiç yakışmıyor. Atık sahasında gerçekleştirilecek çalışma için ilgili bakanlığa onaylı projeyi sunduk ve buna ilişkin kaynak talebini ilettik. Atık sahasına ilişkin ilk yapacağımız çalışma, çöp alanına girişin fiziki olarak engellenerek alanın tamamen atık bırakılmasına kapatılması olacak. Daha sonra ise atık sahasında gerekli tasfiye çalışmalarını gerçekleştireceğiz ve alandaki mevcut çöpte oluşacak tehlikeli gazı diren boruları vasıtasıyla almış olacağız. Katmanlı şekilde gerçekleştirilecek çalışma ile burada oluşabilecek kötü görüntü ve yangınlara karşı önlemimizi alacağız. Ardından burada yapacağımız çalışmalar sonucunda alanı yeşillendirerek, doğaya kazandıracağız."

Kaynak: AA