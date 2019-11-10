Bilecik'te "Atatürk'ü An(la)mak" konferansı

10.11.2019 13:50 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:50

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümü dolayısıyla Bilecik'te "Atatürk'ü An(la)mak" başlıklı konferans düzenlendi.

Konferans, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığınca Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Konferansta konuşan Dr. Öğr. Üyesi Selma Göktürk Çetinkaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, vatan topraklarının dört bir yanı düşman tarafından sarılı olduğu bir anda milleti organize ederek, Türk milletine istiklali kazandıran isim olduğunu söyledi.

Çocukluğundan vefatına kadar geçen süreçte milleti ve vatanı uğruna yorulmadan gayret gösteren Atatürk'ün vatanı ve milleti düşman elinden kurtaran kişi olduğuna vurgu yapan Çetinkaya, şöyle konuştu:



"Mustafa Kemal Atatürk, cephedeki savaş bittikten sonra azimle iktisadi, eğitsel ve sosyal konularda mücadele etmiştir. Hayatını millete adayan Atatürk, Türk milletinin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, yaratılış zekasını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini, milli birlik duygusunu devamlı olarak ve her türlü araç ve önlemlerle besleyerek geliştirmeyi milli idealizm olarak benimsemiş bir karakterdir. Mustafa Kemal Atatürk, kadınlara daha çok haklar verilerek, sanayi ve ulaşım konusunda yapılacak yatırımlarla ve eğitimle milletin tutsaklıktan kurtulacağına inanıyordu ve bu inancın temelinde milli gururumuzun yeniden zedelenmemesi vardı."

Atatürk'ün hayatının son döneminde gerçekleştirdiği kazanımlardan ve Hatay'ın anayurda katılmasından da bahseden Çetinkaya, 10 Kasım programlarının daha güçlü yapılması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA