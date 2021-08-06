Bilecik'te asfalt onarım çalışmaları devam ediyor
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Bilecik'te asfalt onarım çalışmaları devam ediyor

Bilecik'te asfalt onarım çalışmaları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik Belediyesi tarafından başta kent merkezi olmak üzere bütün mahallelerde asfalt onarım çalışmaları devam ediyor.

Bilecik Belediyesi tarafından başta kent merkezi olmak üzere bütün mahallelerde asfalt onarım çalışmaları devam ediyor.

Bilecik'in altyapı sorununu kökten çözecek olan çalışmalar kapsamında kötü görüntü oluşturan ve sağlıksız olan bölgelerde asfalt yama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Başta Pelitözü Mahallesi olmak üzere birçok bölgede yeni yolları vatandaşların hizmetine sunan Bilecik Belediyesi, gerçekleştirilen 'Muhtelif Cadde ve Sokakların Asfaltlama Çalışması' ihalesi sonrasında başlatılan çalışma ile vatandaşlarımıza daha rahat ve sağlıklı ulaşım imkanı sunulacak. Çalışmalar kapsamında şehirdeki enerji ve doğal gaz sektöründeki firmalar tarafından yollarda meydana gelen hasarlar giderilerek, cadde ve sokaklardaki kaldırımlar da yenileniyor. - BİLECİK

Bilecik'te asfalt onarım çalışmaları devam ediyor
Bilecik'te asfalt onarım çalışmaları devam ediyor
Bilecik'te asfalt onarım çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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