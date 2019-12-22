Bilecik'te aranan şahıs Kütahya'da yakalandı
Haberler » 3. Sayfa » Bilecik'te aranan şahıs Kütahya'da yakalandı - Haberler

Bilecik'te aranan şahıs Kütahya'da yakalandı

Bilecik'e bağlı Bozüyük ilçesinde hırsızlık suçundan dolayı aranan şahıs, Kütahya'da polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

22.12.2019 21:25 | Son Güncelleme: 22.12.2019 21:30
Bilecik'te aranan şahıs Kütahya'da yakalandı

'e bağlı ilçesinde hırsızlık suçundan dolayı aranan şahıs, 'da polis tarafından kıskıvrak yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Bozüyük ilçesinde işlediği hırsızlık suçundan dolayı 11 ay 7 gün hapis cezası ile aranan A.K. (46), Kütahya Merkez Evliye Çelebi Mahallesi Çamlıca yolu üzeri yeşil alanda Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar ve Cinayet Ekiplerince kıskıvrak yakalandı.


Yakalanan şahsın üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ve 9 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan A.K. ifadesi alınmak üzere Asayiş Şubeye götürüldü. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler