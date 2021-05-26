Bilecik'te aranan kişi yol kontrolünde yakalandı
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Bilecik'te aranan kişi yol kontrolünde yakalandı

Bilecik'te aranan kişi yol kontrolünde yakalandı
Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan - Haberler | Güncel

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve yol kontrolünde yakalanan kişi tutuklandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve yol kontrolünde yakalanan kişi tutuklandı.

Osmaneli-Bilecik kara yolu Organize Sanayi Kavşağı mevkisinde yol uygulaması yapan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekipleri, bir aracı durdurdu.

Araçta yolcu olarak bulunan S.Ş'nin kimlik bilgilerini sorgulayan ekipler, bu kişinin çeşitli suçlardan arandığını tespit etti.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan

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