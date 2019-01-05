Bilecik'te "Arakan Mülteci Krizi" Konferansı

İstanbul Bangladeş Başkonsolosu Doç. Dr. Mohammed Monirul İslam, "Bilecik'te, "Arakan mülteci krizi" konulu konferans verdi.

İslam, Şeyh Edebali Üniversitesi Araştırma ve Kariyer Kulübü ile Yönetim Bilişim Sistemleri Kulübü tarafından düzenlenen konferansta, Arakan'ın sosyo-kültürel yapısı ile yaşanan mülteci krizi hakkında bilgiler verdi.

Arakan'da yaşananları bir insanlık trajedisi olarak nitelendiren İslam, şöyle konuştu:



"Çoğunluğu Budist olan Myanmar'da 135 etnik grup yer alıyor. Gruplar içerisinde yalnızca Arakanlı Müslümanlara vatandaşlık hakkı verilmiyor. Bin yıldan beri bu topraklarda yaşayan Arakan halkı, zulüm altında topraklarından ayrılmak zorunda bırakıldı. Bangladeş, Arakan'dan göç ettirilen Müslümanlara kapılarını açtı ve 1 milyon 100 bin mülteciyi kabul etti. Türkiye, yaşananlara kayıtsız kalmadı. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve eski Başbakan Binali Yıldırım, Arakan'ı ziyaret ederek, önemli manevi destek verdi. Türk insanına minnettarız. Sorunun çözüme ulaşması için Arakan halkının ata topraklarına geri dönmesi gerekir."



İslam, yaşananların uluslararası kamuoyunda bilgilendirilmesi gerektiğini ve Arakan sorununa karşı duyarlı olmasını istedi.



Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş da Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddetin gözardı edilemeyecek boyutlara ulaştığını ve sorunun çözüme kavuşması için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA