Bilecik'te aracında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

Bilecik'te aracında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

Bilecik'te aracında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Yapılan aramada 219 gram uyuşturucu madde ele geçiren ekipler, araçtaki A.Y. ve A.K. ve Y.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen şüpheliler mahkemeye sevk edildi.

Y.A. tutuklandı, A.Y. ve A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş