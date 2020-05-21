Bilecik'te araç yangını vatandaş kamerasına yansıdı Bilecik'te araç yangını vatandaş kamerasına yansıdı Bilecik'te seyir halindeki bir otomobilden bir anda alevler yükselmesi, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bilecik'te araç yangını vatandaş kamerasına yansıdı

BİLECİK - Bilecik'te seyir halindeki bir otomobilden bir anda alevler yükselmesi, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre; Ferdi E. idaresindeki plakası alınamayan otomobil, Bilecik- Bozüyük otoyolunun 21'inci kilometresi Pazaryeri İlçe Kavşağına geldiği esnada henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle dolayı ön kısmından alevler yükselmeye başladı. Sürücü kendisini zor dışarı atarken, ilk müdahaleyi o anlar yoldan geçen diğer sürücüler yangın tüpü ile yaptı. Yangını Pazaryeri Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale ederken, yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyorlar.

Kaynak: İHA