Bilecik'te araç ormana daldı: 1 yaralı
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Bilecik'te araç ormana daldı: 1 yaralı

Bilecik'te araç ormana daldı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik'ten Vezirhan beldesi istikametine giden Y.B.'nin kullandığı 11 AD 813 plakalı hafif ticari arac virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında ormanlık alana girerek durdu. Ormanlık alana girerek duran hafif ticari aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, sürücünün yanında yolcu olarak bulunan eşi Ç.B., hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler ise durarak, yardım etti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yaralıya müdahale eden sağlık ekipleri ardından yaralıyı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hafif yaralı Ç.B'nin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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