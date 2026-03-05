Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selman Aydeniz, Karayolları Trafik Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini ve araç plakalarına ilişkin sert cezalar uygulanmaya başladığını söyledi.

Türkiye'de yasa dışı olarak uzun yıllardır satılan ancak bunlara karşı devlet otoritesinin herhangi bir denetimi olmayan APP plakacılar satışlarına devam etse de vatandaşları ağır cezalara mahkum ediyorlar. Ticaret Bakanlığı yasal düzenlemelere aykırı olduğu nedeniyle satışını yapan kişileri tespit edip cezalandırması halinde APP plaka sorunu ortadan kalkacak. İnternete APP plaka yazınca Google'a ilan verip üst sıralara çıkan sahte plakacılar hemen tespit edilebilir. Yasa dışı, sahte mühür, sahte karekodlarla kalın karakterli, vernikli olarak satılan APP plaka kullananlara 280 bin liraya kadar ceza kesilecek.

"Anında hazırlıyorlar, 800 liraya satıyorlar"

Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selman Aydeniz, APP plakalar ilan sitelerinde, kendi kurdukları web sitelerinde satıldığı söyleyerek, "İstenen plaka rakam ve harfleri belirtilerek anında hazırlanan APP plakalar araçlara takılarak kullanılıyor. Bu plakalar standart dışında ve Şoförler Odası'nın plaka basım yetkisi dışında basılıyor. Darphane'nin mührünün sahtesini üreterek APP plakalara basan kalpazanlar, son dönemdeki karekodlu plaka uygulamasını da ek ücret karşılığında plakalara yerleştiriyor.Birçok araç sahibi aracında APP plaka olduğunun da farkında değil. İkinci el olarak aldığı araçta üstünde gelen plakayı kullanmaya devam ediyor ve ilk polis uygulama noktasında büyük cezalarla karşılaşıyor" dedi.

"Sakın almayın, büyük ceza kesiliyor ve aracınız bağlanır"

Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selman Aydeniz, Karayolları Trafik Kanunu'ndaki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini ve cezaların sert şekilde yükseldiğini anlatarak, "APP plakası olanlara ilişkin olarak 'Plaka basım işlemini gerçekleştiren kuruluş tarafından verilmemiş plakayı, tescil kaydı bulunmayan plakayı veya sahte plakayı takan veya kullananlara 140 bin Türk lirası idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri otuz gün süreyle geri alınır' maddesi yürürlüğe girdi. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde iki veya daha fazla ihlal edilmesi halinde her seferinde 280 bin Türk lirası idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri altmış gün süreyle geri alınacak ve araç altmış gün süre ile trafikten men edilecek. Ayrıca bu kişiler Türk Ceza Kanunu'nun 204'üncü maddesi hükmüne göre cezalandırılacak. 204'üncü madde "Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" dedi.

"280 bin Türk lirası idari para cezası verilir ve araç altmış gün süre ile trafikten menedilir"

Aydeniz, son olarak, "Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan, öngörülen sayıda plaka takmayan sürücülere 4 bin Türk lirası idari para cezası verilir. Bu araçlar plakaları uygun duruma getirilene kadar trafikten menedilir. Tescil plakasının farklı okunmasına veya okunamamasına bilerek neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan sürücülere 140 bin Türk lirası idari para cezası verilir ve araç otuz gün süre ile trafikten menedilir. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde iki veya daha fazla tescil plakasının farklı okunmasına veya okunamamasına bilerek neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan sürücülere her seferinde 280 bin Türk lirası idari para cezası verilir ve araç altmış gün süre ile trafikten menedilir" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı