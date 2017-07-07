Bilecik'te Anız Yakanlar Yandı

Bilecik Valiliğince alınan kararla artık anız yakanlara idari para cezası uygulanacağı bildirildi.



Alınan kararda, "Bilecik Valiliğimizce alınan 1 Haziran 2017 tarih ve 2017/1 sayılı '2017 yılı Anız Yangınlarının Önlenmesi ile İlgili Usul ve Esaslar' başlıklı karar doğrultusunda 2017 yılı içerisinde ikinci ürün ekilen yörelerde de dahil olmak üzere her türlü anız yakılması yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın idari para cezasıyla karşılaşmamaları için arazilerinde anız yakmamaları önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK