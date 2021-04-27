Son dakika... Alüminyum fabrikasının hurdalığında yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Alüminyum fabrikasının hurdalığında yangın

İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Alüminyum fabrikasının hurdalığında yangın Bilecik'te bir alüminyum fabrikasının hurdalık bölümünde çıkan yangın paniğe neden olurken, yangında hurdaların magneteksan makinesi hasar gördü.

Alüminyum fabrikasının hurdalığında yangın

BİLECİK - Bilecik'te bir alüminyum fabrikasının hurdalık bölümünde çıkan yangın paniğe neden olurken, yangında hurdaların magneteksan makinesi hasar gördü.

Alınan bilgilere göre, Bilecik Organize Sanayi Bölgesinde bir alüminyum fabrikasının hurdalık bölümünde çıkan alevleri gören işçiler durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile olası bir yaralanmaya karşı 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Alevler hurdaların taşındığı magneteksan makinesi hasar gördü. Ekipler alevleri kısa sürede kontrol altına alırken, soğutma işlemi devam ediyor. Yangının yağ deposundan çıktığı iddia edilirken, kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika... Alüminyum fabrikasının hurdalığında yangın
Son dakika... Alüminyum fabrikasının hurdalığında yangın
Son dakika... Alüminyum fabrikasının hurdalığında yangın
Son dakika... Alüminyum fabrikasının hurdalığında yangın
Son dakika... Alüminyum fabrikasının hurdalığında yangın
Son dakika... Alüminyum fabrikasının hurdalığında yangın
Son dakika... Alüminyum fabrikasının hurdalığında yangın
Son dakika... Alüminyum fabrikasının hurdalığında yangın
Son dakika... Alüminyum fabrikasının hurdalığında yangın
Son dakika... Alüminyum fabrikasının hurdalığında yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA

Alevlerin çatıyı sardığı yangında mahsur kalan talihsiz adam, kendini 6'ncı kattan aşağı attı
Alevlerin çatıyı sardığı yangında mahsur kalan talihsiz adam, kendini 6'ncı kattan aşağı attı
Teslim olmamak için intihara bile kalkışan uyuşturucu satıcısının sonu cezaevi oldu
Teslim olmamak için intihara bile kalkışan uyuşturucu satıcısının sonu cezaevi oldu
Tarihi camiye yapmadıklarını bırakmadılar! Önce ateşe verdiler, sonra kaçak kazı yaparak define aradılar
Tarihi camiye yapmadıklarını bırakmadılar! Önce ateşe verdiler, sonra kaçak kazı yaparak define aradılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Adnan Menderes Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hakan Altun Hande Erçel Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Muslera Ünal Karaman Mete Kalkavan Mustafa Cengiz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika... Alüminyum fabrikasının hurdalığında yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 23:55:59. #1.16#

title