Bilecik'te alt yapı çalışması ve salgın ile mücadele Bilecik'te Pelitözü Gölpark girişinde sathi kaplama çalışması gerçekleştirildi.

Bilecik'te Pelitözü Gölpark girişinde sathi kaplama çalışması gerçekleştirildi.

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yaz aylarında binlerce kişinin ziyaret ettiği Gölpark'ta, hem ulaşım hem de dinlenme ve eğlenme anlamında vatandaşların imkanlarının sağlanması amacıyla çalışmalar yapılıyor.

Gölpark girişindeki yolun tamamında asfalt yama ve onarım çalışmalarının en kısa zamanda bitirileceği kaydedildi.

Salgın ile mücadele

Bilecik Belediyesi'nin salgın ile mücadele çalışmaları çeşitli alanlarda devam ediyor.

Vatandaşların yoğun olduğu alanların yanı sıra birçok mekan ve alanda dezenfekte çalışmasını sürdüren ekipler, kurum ve kuruluş binaları olmak üzere, ibadethaneler, okullar, site ve yerleşkeler de faaliyetlerini sürdürüyor.

Ekipler çalışmalar kapsamında ayrıca ilaçlama araçları ile park ve bahçeler, otogar ve benzeri büyük alanlarda da dezenfekte çalışması yapıyor.

Kaynak: AA