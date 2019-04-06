Bilecik'te Alparslan Türkeş ve Şehitler İçin Mevlid-i Şerif Okutuldu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde şehitler ve merhum Alparslan Türkeş'in 22'nci ölüm yıl dönümü münasebetiyle Mevlid-i Şerif okutuldu.

Milliyetçi Hareket Partisi Osmaneli İlçe Başkanlığı tarafından, MHP'nin kurucu genel başkanı merhum Alparslan Türkeş'in vefatının 22'nci senei devriyesi ve vatan uğruna şehit düşen polis ve Mehmetçiklerimiz için Rüstem Paşa Camii'nde Mevlid-i Şerif okutuldu. Mevlid-i Şerif, MHP İlçe Başkanı Abdullah Küçük'ün yanı sıra ilçe teşkilatı ve vatandaşların katılımı ile gerçekleşti. Küçük, merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'i dualarla, rahmet ve özlemle andıklarını belirtti. Türkeş'in tüm hayatını davasına adadığını kaydeden Küçük, onun haklı davasının neferleri olmaktan gurur duyduğunu, Ülkücü hareketin ve Alparslan Türkeş'in yolundan ayrılmayacaklarını söyledi.

"Kalplerdeki yeri, gönüllerdeki zirvesi hiç değişmeyecek olan Başbuğ Alparslan Türkeş ve aziz şehitleri saygı, sevgi ve rahmetle yad ediyoruz." diyen Küçük, "Bir mukaddes borcu ifa ederken, merhum Başbuğumuzun kabrinin nur, ruhunun şad, mekanının cennet olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Namaz çıkışı katılımcılara helva ikram edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA