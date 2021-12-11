Bilecik'te AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı başladı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te Ak Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen "Teşkilat Akademisi Eğitim Programı" başladı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Genel Merkez Kadın Kolları AR-GE ve Eğitim Başkanı Züleyha Karademir'in konuşmasıyla başladı. Karademir, "Unutma! Bu hikayenin kahramanı sensin" sloganıyla yola çıktıklarını söyledi.

Teşkilat Akademisi'ne başlarken eğitim modüllerini partililerle birlikte hazırladıkları belirten Karademir, "Biz de eğitim anlamında neler yapabileceğimizi sizlerle istişare ettik. Teşkilat Akademisinin eğitim başlıklarından tutun da süresine kadar bütün aşamasını sizlerle beraber yaptık. Bu anketlerden bize gelen bilgiler doğrultusunda da 10 başlıkta eğitimlerimizi hazırladık. Eğitim takvimimizi oluşturduk. Yaklaşık 10 hafta gibi bir sürede de 81 ilimizde tamamlayacak şekilde illerimizde bölge bölge yapıyoruz." diye konuştu.

Şu ana kadar 60 ilde eğitimlerin tamamlandığını dile getiren Karademir, "Aralık ayının sonuna kadar tüm illerimizi tamamlamış olacağız. Bizler bu eğitimleri neden yapıyoruz? Bizler dertli insanlarız. Davasının derdinde olan insanlarız. Bizler dünyaya meydan okuyan 'Dünya 5'ten büyüktür' diyen 'Türkiye güçlüdür' diyen bir liderin omuzlarındaki yükü hafifletme derdinde olan insanlarız." dedi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım da eğitim programına katılan parti mensuplarına teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından basına kapalı devam eden program, yarın yapılacak sunumlarla sona erecek. Eğitim programına AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Mutlu Selen Haşit, ilçe belediye ve teşkilat başkanları ile partililer katıldı.