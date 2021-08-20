Bilecik'te AK Parti tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi
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Bilecik'te AK Parti tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi

Bilecik'te AK Parti tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda vatandaşlara aşure ikram edildi.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda vatandaşlara aşure ikram edildi.

Atatürk Parkı önünde AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yıldırım burada yaptığı açıklamada, Müslümanlar olarak muharrem ayına büyük önem verdiklerini söyledi. Muharrem ayının kendilerini bir arada tutan kardeşliği daha da pekiştiren özel bir ay olduğunu belirten Yıldırım, "İçerisindeki lezzetler ve tatlarla birlikte aşure birlik ve beraberlik, aynı zamanda bereket demektir. İçinde bulunduğumuz ayda aşure ayı olduğundan dolayı bugün il teşkilatı olarak hayrımızı yapmayı uygun gördük. Sağ olsun vatandaşlarımız da yoğun ilgi gösterdiler. İnşallah ülkemiz son günlerde yaşanan doğal afetlere bir daha maruz kalmaz ve vatandaşlarımız ve sevdiklerimiz canlarından olmazlar. Aşure hayrımızı Allah'ın kabul etmesini niyaz ediyoruz, vatandaşlarımıza da afiyet olsun diyoruz" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, ayrıca aşı çağrısı yaparak, "Pandemi sürecini atlatmamızda en büyük yararı aşılar sağlayacaktır, lütfen alacağımız tedbirlerle birlikte aşımızı olalım" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Bilecik'te AK Parti tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi
Bilecik'te AK Parti tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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