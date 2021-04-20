Bilecik'te AK Parti her geçen gün büyüyor

Bilecik'te AK Parti'ye geçişler devam ederken, son olarak ilin tanınmış ailelerden Özünlü ailesinden Tuğçe Özünlü partiye geçti.

Bilecik'te AK Parti'ye geçişler devam ederken, son olarak ilin tanınmış ailelerden Özünlü ailesinden Tuğçe Özünlü partiye geçti.

Önceki dönem Bilecik Ticaret Sanayi Odası Başkanlığı yapmış ilin önemeli siyasetçilerinden Ahmet Özünlü' nün gelini Tuğçe Özünlü AK Parti'ye geçti. Rozetini AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım takarken, "Özünlü ailesinden Tuğçe Özünlü AK Parti rozetini takarak ailemize katıldı. Aramıza katılan Tuğçe Özünlü'yü tebrik ediyorum. AK Parti her geçen gün büyüyor ve büyümeye devam edecek" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı