Bilecik'te aile hekiminin darp edilmesine tepki Bilecik Aile Hekimliği Derneği Başkanı ve Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Sevilay Seval, kentte görev yapan bir aile hekiminin darp edilmesini kınadı.

Bilecik Aile Hekimliği Derneği Başkanı ve Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Sevilay Seval, kentte görev yapan bir aile hekiminin darp edilmesini kınadı.

Seval, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsle (KOVİD-19) mücadele edildiği zor dönemde özveri ile çalışan Hürriyet Mahallesi'ndeki Aile Hekimliğinde görevli meslektaşlarına fiziksel ve sözel şiddet olayının yaşandığını anımsattı.

Olayı üzülerek öğrendiğini ifade eden Seval, şunları kaydetti:

"Yaşam ve çalışma hakkını kişinin elinden alan, hekimin mesleğinin gereğini yapmasına diğer hastaların da sağlık hizmeti almasına engel olan bu şiddet olayını kınıyoruz. Meslektaşımıza geçmiş olsun diyoruz, sonuna kadar da arkasındayız. Yasal sürecin her aşamasında da yanında olacağız."

Kaynak: AA