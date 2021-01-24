Bilecik'te ahırda çıkan yangında 30 küçükbaş hayvan telef oldu
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Bilecik'te ahırda çıkan yangında 30 küçükbaş hayvan telef oldu

24.01.2021 14:55 | Son Güncelleme: 24.01.2021 14:58
Bilecik'te ahırda çıkan yangında 30 küçükbaş hayvan telef oldu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 30 küçükbaş hayvan telef oldu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 30 küçükbaş hayvan telef oldu.

Dodurga beldesi Yörüközü mevkisinde Abdullah O'ya ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede yayıldığı bölgeye Bozüyük ve Dodurga belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevlerden kurtarılan 200'e yakın küçükbaş hayvan, güvenli bölgeye götürüldü.

30 hayvanın telef olmasına yol açan yangın, 3 saatlik çalışmayla söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı

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