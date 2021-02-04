Bilecik'te ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
04.02.2021 17:01 | Son Güncelleme: 04.02.2021 17:04
Bilecik'te otomobilin ağaca çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Bilecik'te otomobilin ağaca çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Hüseyin D. yönetimindeki 11 DN 805 plakalı otomobil, Çakırpınar köyü-Bilecik yolunda kontrolden çıkarak ağaca çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Hüseyin D, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı