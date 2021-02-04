Bilecik'te ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Bilecik'te ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

04.02.2021 17:01 | Son Güncelleme: 04.02.2021 17:04
Bilecik'te ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bilecik'te otomobilin ağaca çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Bilecik'te otomobilin ağaca çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Hüseyin D. yönetimindeki 11 DN 805 plakalı otomobil, Çakırpınar köyü-Bilecik yolunda kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Hüseyin D, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı

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