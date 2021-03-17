Bilecik'te "Afet Farkındalık Eğitimi" iş birliği protokolü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bilecik'te "Afet Farkındalık Eğitimi" iş birliği protokolü

17.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:54
Bilecik'te

Bilecik'te, "2021 Afet Eğitim Yılı" kapsamında Valilik ile kurumlar arasında "Afet Farkındalık Eğitimi" iş birliği protokolü imzalandı.

Bilecik'te, "2021 Afet Eğitim Yılı" kapsamında Valilik ile kurumlar arasında "Afet Farkındalık Eğitimi" iş birliği protokolü imzalandı.

Vali Bilal Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı, Şeyh Edebali Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arasında yapılan protokolün imza töreninde, İçişleri Bakanlığınca 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edildiğini anımsattı.

Yıl içinde afet bilincini aşılama noktasında eğitim ve faaliyetlerin olacağını bildiren Şentürk, şöyle konuştu:

"Protokolle, ilimiz düzeyinde afet ve acil durum farkındalığının artırılarak afet risklerinin azaltılmasına yönelik eğitici, aydınlatıcı ve bilgilendirici faaliyetleriyle afet farkındalığı, sivil savunma ve seferberlik hizmetleri gibi çeşitli eğitim faaliyetleri düzenlenecek. Protokol yaptığımız kurumlarda 'AFAD gönüllüsü' kazanımı sağlanacak. İnşallah ihtiyaç duymayız, herhangi bir afet yaşamayız. Bütün kurumlarımıza sahada eğitimler vereceğiz ve bilinçsiz kimse kalmayacak. Deprem riskinin yoğun olduğu bir bölgedeyiz. O yönüyle yüksek bir bilinç oluşturmak için çalışmalarımız olacak."

Protokol, Vali Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, İl Milli Eğitim Müdürü Sami Akyol ile AFAD Müdürü Hayri Demirel tarafından imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Deniz Çakır Acun Ilıcalı
Spor Halis Özkahya Abdullah Avcı Aykut Kocaman Fırat Aydınus Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bilecik'te "Afet Farkındalık Eğitimi" iş birliği protokolü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 14:58:43. #1.16#
title