Bilecik'te Afet Eğitim Yılı kapsamında bilgilendirmeler devam ediyor
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Bilecik'te Afet Eğitim Yılı kapsamında bilgilendirmeler devam ediyor

Bilecik'te Afet Eğitim Yılı kapsamında bilgilendirmeler devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik'te 'Afet Eğitim Yılı' kapsamında bilgilendirmeler devam ediyor.

Bilecik'te 'Afet Eğitim Yılı' kapsamında bilgilendirmeler devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılı 'Türkiye Afet Eğitim Yılı' olarak ilan edilerek, Türkiye genelinde 'Afet Eğitim Seferberliği' başlatılmıştır. Bu kapsamda Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Mehmet Hayri Demirel, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan'ı ziyaret ederek, belediye ile yürütülecek eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunmuştur.

Ziyaret sonunda İl Müdürü Demirel, İl Müdürü Bircan'a AFAD deprem çantası hediye etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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