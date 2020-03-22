Bilecik'te acemi askerlere sağlık kontrolü
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Bilecik'te acemi askerlere sağlık kontrolü

Bilecik'te acemi askerlere sağlık kontrolüBİLECİK'te 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı'na farklı illerden gelen yaklaşık 3500 kadar acemi asker için birlik önünde sağlık taraması yapıldı.

22.03.2020 01:05 | Son Güncelleme: 22.03.2020 01:06
Bilecik'te acemi askerlere sağlık kontrolü

Bilecik'te acemi askerlere sağlık kontrolü

BİLECİK'te 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı'na farklı illerden gelen yaklaşık 3500 kadar acemi asker için birlik önünde sağlık taraması yapıldı. Ailelerin kayıt bölümüne alınmadığı tedbirler kapsamında aday askerler birer metre arayla sıralanarak kontrolden geçirildi. Yüksek ateşli asker adayları ambulanslarla detaylı kontrol için devlet hastanesine götürüldü.

Bilecik 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı'nda acemi askerlerin kayıtları başladı. Kışla çevresine güvenlik bariyerleri konulurken, acemi askerlerin aileleri kayıt ve kontrol alanına alınmadı. Korona virüsü salgın tehdidi nedeniyle kışlaya katılmak için gelen yaklaşık 3500 asker için sağlık stantları kuruldu. Askerler Bilecik Sağlık Müdürlüğü ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilerek ateşleri ölçüldü. Yüksek ateşi bulunan askerler ise ambulanslarla Bilecik Devlet Hastanesi'nde detaylı kontrolden geçirildi.

VALİLİK TEDBİRLERİ AÇIKLADI

Bilecik Valiliği, Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı'na katılış yapacak acemi erlere yönelik olarak corona virüs (Covid-19) hastalığına karşı alınan tedbirleri açıkladı. İnternet sitesinden yapılan açıklamada kışlaya katılacak olan acemi erlerin nizamiyede karşılandığı ve sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi. Valilik açıklamasında, 'Kışlaya yeni katılış yapacak acemi erler, nizamiye girişinde Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünce görevlendirilen sağlık personeli tarafından vücut ısıları ölçülüp sorgulama ve fiziki muayeneleri yapılarak kışlaya alınacak. Durumu şüpheli olanlar kışlaya girmeden sağlık kurumuna sevk edilecektir. Diğer acemi erler 1. Basamak Muayene Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi'ne yönlendirilip burada bulunan sağlık personeli tarafından son kontrollerinin ardından kışlaya girişleri sağlanacaktır. Kışlaya giriş yapan tüm personelin vücut ısılarını ölçmek maksadıyla, sağlık ekibi ile beraber ve koordineli olarak görev yapan personel, nizamiyelerde görevlendirilmiştir. Erbaş ve erlerin ortak kullanım alanları koğuş, tuvalet, banyo, yemekhane, mutfak ve benzeri yerler Bilecik Belediyesi tarafından dezenfekte işlemleri yapılmış olup, müteakip dönemlerde periyodik olarak haftada bir kez aynı işleme devam edilecektir' denildi.

Bilecik'te acemi askerlere sağlık kontrolü

Kaynak: DHA

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Bilecik'te acemi askerlere sağlık kontrolü

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