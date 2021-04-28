Bilecik'te ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesi protesto edildi
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Bilecik'te ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesi protesto edildi

Bilecik'te ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesi protesto edildi
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Bilecik'te Vatan Partisi ile bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini protesto etti.

Bilecik'te Vatan Partisi ile bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini protesto etti.

Atatürk Parkı'nda toplanan grup adına konuşan partinin İl Yönetim Kurulu Üyesi Feyzi Köse, Biden'ın açıklamasını, Türk milletine karşı bir düşmanlığın ifadesi olarak gördüklerini söyledi.

Köse, "ABD Başkanı ve güdümündeki yandaşlarına karşı Türkiye Cumhuriyeti, tarihi bir sorumluluk içindedir. Bu hücum, kınayarak, yok sayarak, 'hükümsüzdür' diyerek geçiştirilemez." dedi. ???????

Grup, ABD aleyhine bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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