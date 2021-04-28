Bilecik'te ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesi protesto edildi

Bilecik'te Vatan Partisi ile bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini protesto etti.