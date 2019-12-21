Bilecik'te, 80 milyon umutları başladı

21.12.2019 11:01 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:06

Milli Piyango'nun yılbaşı biletlerinin piyasaya çıkmasının ardından Bilecik'te de 80 milyon liranın umutları başladı.



Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi 80 milyon lira olan yılbaşı biletleri piyasaya çıktı. Büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen vatandaşlar satıcılardan biletlerini almaya başladılar. Bilet satıcısı Bekir Akgün biletlerin piyasaya sürülmesinin ardından Bilecik halkının ilgisinin büyük olduğunu anlatarak, "Milli Piyango satışlarında şu an için yüksek bir talep var, umarım satışlarımız daha da iyi gidecek. Vatandaşın talebi yüksek. Vatandaşlarımız ilk etapta çeyrek bilet ağırlıklı alıyor. Ne kadar çok bilet o kadar şans. Yeni yıl da bütün halkımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.



"2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak"



Bu yıl 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacağını anlatan Akgün, "31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 60 milyon olarak belirlendi. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek. Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak. Bu yıl tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet fiyatı 20 lira olarak belirlendi" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA