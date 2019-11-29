Bilecik'te 68 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
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Bilecik'te 68 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Bilecik'te bir kadın evinde ölü bulundu.

29.11.2019 19:00 | Son Güncelleme: 29.11.2019 19:16
Bilecik'te 68 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

'te bir kadın evinde ölü bulundu.

Dumlupınar Sokak'taki tek katlı evde yaşayan 68 yaşındaki Sevim Ayhan'dan alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.

Eve giren polis ekipleri, Ayhan'ın yerde hareketsiz halde yattığını gördü ve 112 Acil Sağlık ekiplerini çağırdı.

Hayatını kaybettiği tespit edilen Sevim Ayhan'ın cesedi, Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Ayhan'ın eşinin hasta olduğu ve Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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