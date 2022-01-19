BİLECİK'TE KARDAN 66 KÖYÜN YOLU KAPANDI, OKULLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ - Haberler
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BİLECİK'TE KARDAN 66 KÖYÜN YOLU KAPANDI, OKULLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİLECİK'te aralıklarla süren kar yağışı nedeniyle 66 köyün yolu ulaşıma kapandı.

BİLECİK (DHA) - BİLECİK'te aralıklarla süren kar yağışı nedeniyle 66 köyün yolu ulaşıma kapandı. Bilecik Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Bilecik'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 145 köyün yolu ulaşama kapandı. İl Özel İdaresi ve karayolları ekiplerince 79 köyün yolu açılırken, halen kapalı olan 66 köy yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sürüyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bilecik Valiliği okullarda yarın eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Valilik açıklamasında, 'İlimizde devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde 20.01.2022 (perşembe) tarihinde okulların 1 gün tatil edilmesine ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılmasına karar verilmiştir' denildi. Valilik, ayrıca yoğun kar yağışı ile buzlanma nedeniyle sürücülerin ve halkın dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

BİLECİK'TE KARDAN 66 KÖYÜN YOLU KAPANDI, OKULLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ

BİLECİK'TE KARDAN 66 KÖYÜN YOLU KAPANDI, OKULLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ

BİLECİK'TE KARDAN 66 KÖYÜN YOLU KAPANDI, OKULLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ

BİLECİK'TE KARDAN 66 KÖYÜN YOLU KAPANDI, OKULLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ

BİLECİK'TE KARDAN 66 KÖYÜN YOLU KAPANDI, OKULLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ

BİLECİK'TE KARDAN 66 KÖYÜN YOLU KAPANDI, OKULLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ

BİLECİK'TE KARDAN 66 KÖYÜN YOLU KAPANDI, OKULLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Bilecik, kar, Güncel, Haber

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