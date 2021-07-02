Bilecik'te 66 bin 800 metre karelik parke ve bordür çalışması yapılacak

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ihaleyle kentteki 12 mahallede 66 bin 800 metrekarelik parke ve bordür çalışması yapılacak.

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ihaleyle kentteki 12 mahallede 66 bin 800 metrekarelik parke ve bordür çalışması yapılacak.

Bilecik Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda Çevre, Koruma ve Kontrol Müdürü Gürkan Akyurt başkanlığında cadde ve sokaklarda prefabrik beton parke ve bordür taşı döşenmesi yapım işi açık ihalesi yapıldı. Açık ihalede, döşenme yapım işi 66 bin 800 metrekarelik alan belirlendi. Bilecik Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı yayın ile gerçekleştirilen ihalede 4 firma teklif verirken, ihale evrak ve belgelerinin değerlendirilmesinden sonra yapım işini alan firma tarafından 12 mahallede kapsamlı çalışma gerçekleştirilecek. Belirtilen noktalarda bordür sökülmesi, tesviye ve dolgu çalışmaları, taş ve parke nakliyesi ve işçiliği başlıklarında gerçekleştirilecek çalışma ile kenttin birçok noktasında ulaşımı zorlaştıran ve kötü görüntüye neden olan alanlarda yeni düzenlemeler yapılacak. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı