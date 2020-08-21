Bilecik'te 65 yaş ve üstüne bazı kısıtlamalar geldi
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Bilecik'te 65 yaş ve üstüne bazı kısıtlamalar geldi

Bilecik Vali Vekili Mehmet Taşdöğen, 65 yaş ve üstü vatandaşların birinci ve ikinci derece akrabalarına ait olanlar dışındakilerinin düğün, nişan, nikah, sünnet vb. etkinliklere katılmalarının yasaklandığı söyledi.

Bilecik'te 65 yaş ve üstüne bazı kısıtlamalar geldi
21.08.2020 12:47 | Son Güncelleme: 21.08.2020 12:51

Bilecik Vali Vekili Mehmet Taşdöğen, 65 yaş ve üstü vatandaşların birinci ve ikinci derece akrabalarına ait olanlar dışındakilerinin düğün, nişan, nikah, sünnet vb. etkinliklere katılmalarının yasaklandığı söyledi.

İl Hıfzıssıhha Meclisi Vali Vekili Mehmet Taşdöğen Başkanlığı'nda toplandı. Toplantı sonrası alınan karaları değerlendiren Vali Vekili Mehmet Taşdöğen, "İçişleri Bakanlığının 12 Ağustos 2020 tarih 13102 sayılı '65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamaları' konulu genelgelerine istinaden, ilimizde hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranının düzenli olarak takip edilerek 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili olarak yeniden yapılan değerlendirmeler sonucunda ilimiz ve tüm ilçelerinde uygulanacak kararlar aldık. Bu karalar 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın semt pazarı ve pazar yerlerinde kalabalık olmayan 10: 00-14: 00 saatleri arasında bulunmalarına, 10: 00-14: 00 saatleri dışında kalan saatlerde semt pazarı ve pazar yerlerine girişlerinin yasaklanmasına. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın alışveriş merkezlerine (AVM), çarşı ve diğer alışveriş yerlerinde kalabalık olmayan 10: 00-14: 00 saatleri arasında bulunmalarına. 10: 00-14: 00 saatleri dışında kalan saatlerde alışveriş merkezlerine (AVM), çarşı ve diğer alışveriş yerlerine girişlerinin yasaklanmasına. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın birinci ve ikinci derece akrabalarına ait olanlar dışındakilerinin düğün, nişan, nikah, sünnet gibi etkinliklere katılmalarının yasaklanmasına. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sosyal faaliyetler ile kalabalık organizasyonlara katılmasının ve sinema, konser, tiyatro, gösteri merkezi gibi yerlere girişinin yasaklanmasına. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın mesai saatleri nedeniyle toplu taşıma araçlarında oluşabilecek yoğunluktan etkilenmemeleri için toplu taşıma araçlarını 10: 00-16: 00 saatleri arasında kullanmalarına,

oy birliği ile karar verilmiştir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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