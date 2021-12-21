Bilecik'te 6 köy yolu ulaşıma kapandı

BİLECİK (İHA) - Bilecik il genelinde etkisini gösteren kar yağışı sonrası 6 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bilecik'i 5 gündür etkisi altına alan kar yağışı il merkezine dün akşam itibariyle yeniden yağmaya başladı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreyi bulurken, il genelinde 6 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi kapanan köy yolları için seferber olurken, diğer köy yollarının kapanmaması için 30 ekip canla başla mücadele diyor. - BİLECİK