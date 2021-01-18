Bilecik'te 6 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Bilecik'te 6 iş yerindeki hırsızlıklarla ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Bilecik'te 6 iş yerindeki hırsızlıklarla ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 günde 6 iş yerinden yapılan hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık 200 saatlik Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi.

Zanlı M.Y. ile ikametgahındaki B.A, Tepebaşı mevkisinde gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada iş yerlerinden çalındığı değerlendirilen gıda maddeleri ve bazı malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y. tutuklandı, B.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı