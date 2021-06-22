Bilecik'te 5 bin tonluk asfaltlama çalışması yapılacak
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Bilecik'te 5 bin tonluk asfaltlama çalışması yapılacak

Bilecik'te 5 bin tonluk asfaltlama çalışması yapılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ihale sonrasında alımı yapılacak 5 bin ton asfalt ile şehrin birçok noktasında asfaltlama çalışması gerçekleştirilecek.

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ihale sonrasında alımı yapılacak 5 bin ton asfalt ile şehrin birçok noktasında asfaltlama çalışması gerçekleştirilecek.

Kenttin dört bir köşesindeki faaliyetlerini sürdüren Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte mücavir alandaki birçok noktada asfaltlama çalışması başlatıyor. Başta Pelitözü Mahallesi olmak üzere birçok bölgede yeni yolları vatandaşların hizmetine sunan Bilecik Belediyesi, gerçekleştirilen 'Muhtelif Cadde ve Sokakların Asfaltlama Çalışması' ihalesi sonrasında kapsamlı bir çalışma gerçekleştirecek. Çalışmalar kapsamında şehirdeki enerji ve doğal gaz sektöründeki firmalar tarafından yollarda meydana gelen hasarlar giderilecek, cadde ve sokaklardaki kaldırımlar yenilenecek. - BİLECİK

Bilecik'te 5 bin tonluk asfaltlama çalışması yapılacak
Bilecik'te 5 bin tonluk asfaltlama çalışması yapılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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