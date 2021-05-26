Bilecik'te 4 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
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Bilecik'te 4 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Bilecik'te 4 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan - Haberler | Güncel

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 4 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 4 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Camicedit Mahallesi Ali Dikici Caddesi'nde metruk bir evde yalnız yaşayan Ali Atakay'dan (47) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Adrese gelen polis ekipleri, kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla eve girdi.

Atakay'ı hareketsiz şekilde yerde yatarken bulan ekipler, bölgeye sağlık ekibi çağırdı.

Sağlık ekipleri Atakay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Atakay'ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan

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