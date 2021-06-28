Bilecik'te 4 gün süren su arızası giderildi
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Bilecik'te 4 gün süren su arızası giderildi

Bilecik'te 4 gün süren su arızası giderildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'te 4 gün önce başlayan ve yerin 20 metre altına kadar kazılarak bulunan su arızası giderildi.

Bilecik'te 4 gün önce başlayan ve yerin 20 metre altına kadar kazılarak bulunan su arızası giderildi. Günlerdir belli aralıklar susuz kalan bazı mahalleler rahat bir nefes aldı.

24 Haziran 2021 Perşembe günü saat 19.00'da TOKİ bölgesinde yaya kaldırımı ve yol arasından yüzeye vuran su nedeniyle fark edilen arızaya ilk olarak Bilecik Belediyesine bağlı ekipler müdahale etmiş ve suyun şebeke suyu patlağı değil Karasu patlağı olduğu anlaşılmıştı. Bilecik Belediyesi destekli Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği ekipleri yerin 20 metre altında arızayı bularak dün gece 01: 00 itibariyle arızayı giderdi.

Konu hakkında Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, "Karasu ana boru hattındaki arıza gece de devam eden çalışmalarla giderilmiş olup depolarımıza su girişi başlamıştır. Depo seviyelerinin yükselmesiyle tüm ilimizde kesinti problemi ortadan kalkacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkürlerimizi sunarız" denildi. - BİLECİK

Bilecik'te 4 gün süren su arızası giderildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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