Bilecik'te 4 gün süren "Gıda Denetim Seferberliği" tamamlandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te "Gıda Denetim Seferberliği kapsamında 81 il ile eş zamanlı olarak denetimler yapıldığı bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, denetimlerle, ilde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi ve farkındalığı artırmanın amaçlandığı belirtildi.

İlk olarak gıda üretimi yapan iş yerlerinin denetlendiği kaydedilen açıklamada, "4 gün süren denetimlerde her gün farklı sektör grubu denetlenmiştir. Denetim seferberliği süresince 54 üretim yeri, 97 satış yeri ve 49 toplu tüketim yeri olmak üzere toplam 200 denetim gerçekleştirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'nın talimatları doğrultusunda yemek üretim yerleri ve öğrenci yurtlarının yemekhaneleri başta olmak üzere toplu tüketim yerleri denetlendiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Denetimler sonucu alınan numuneler ilgili laboratuvara gönderilmiş akabinde sayın bakanımızın talimatları doğrultusunda 4 gün denetim seferberliği kapsamında denetimler sürdürülmüştür."

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