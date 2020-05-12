Bilecik'te 4 bin kilogram atık yağ toplandı Bilecik Belediyesi tarafından "Bilecik atık yağlarını dökmüyor, doğayı koruyor" sloganıyla başlattığı proje kapsamında 5 ayda 4 bin 170 kilogram atık yağın toplandığını bildirdi.

Bilecik Belediyesi tarafından "Bilecik atık yağlarını dökmüyor, doğayı koruyor" sloganıyla başlattığı proje kapsamında 5 ayda 4 bin 170 kilogram atık yağın toplandığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların mutfaklarındaki atık yağları belirlenen noktalara bırakarak, doğanın ve çevrenin korunmasına büyük bir katkı sağladığı belirtildi.

Doğaya atılan 1 litre atık yağın, 1 milyon litre içme suyunu kirlettiği belirtilen açıklamada, "Lavaboya dökülen kullanılmış kızartmalık yağlar, evsel atık su kirliliğinin yüzde 25'ini oluşturuyor. Lavaboya dökülen atık yağlar, kanalizasyon sistemlerinin yüzde 40 oranında tıkanmasına neden oluyor. Kızartmalık atık yağlardan üretilen biyodizelin, dizel yakıta göre ilkim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonunda yüzde 65-92 oranında azalma sağlıyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA