Bilecik'te 3500 acemi asker sağlık kontrolünden geçirildi
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Bilecik'te 3500 acemi asker sağlık kontrolünden geçirildi

BİLECİK'te 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı'na gelen yaklaşık 3500 acemi asker, sağlık kontrolünden geçirildi.

21.03.2020 17:25 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:26
Bilecik'te 3500 acemi asker sağlık kontrolünden geçirildi

BİLECİK'te 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı'na gelen yaklaşık 3500 acemi asker, sağlık kontrolünden geçirildi. Birer metre mesafeyle tutulan acemi askerlerden yüksek ateşi olanlar detaylı kontrol için devlet hastanesine götürüldü.

2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı'nda acemi askerlerin kayıtları başladı. Kışla çevresine güvenlik bariyerleri konulurken, acemi askerlerin aileleri, kayıt ve kontrol alanına alınmadı. Koronavirüs tedbiri olarak da yaklaşık 3500 acemi asker için sağlık standı kuruldu. Acemi askerler, Bilecik Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Yüksek ateşi bulunanlar, ambulanslarla Bilecik Devlet Hastanesi'ne detaylı kontrol için götürüldü.

VALİLİK TEDBİRLERİ AÇIKLADIBilecik Valiliği de resmi internet sitesinden Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı'na katılacak acemi askerlere yönelik koronavirüse karşı alınan tedbirleri açıkladı. Kışlaya katılacak acemi askerlerin nizamiyede karşılandığı ve sağlık kontrolünden geçirildiği bildirilen açıklamada şöyle denildi:

"Kışlaya yeni katılış yapacak acemi erler, nizamiye girişinde, Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü'nce görevlendirilen sağlık personeli tarafından vücut ısıları ölçülüp, sorgulama ve fiziki muayeneleri yapılarak kışlaya alınacak. Durumu şüpheli olanlar kışlaya girmeden sağlık kurumuna sevk edilecek. Diğer acemi erler 1. Basamak Muayene Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi'ne yönlendirilip, burada bulunan sağlık personeli tarafından son kontrollerinin ardından kışlaya girişleri sağlanacaktır. Kışlaya giriş yapan tüm personelin vücut ısılarını ölçmek maksadıyla, sağlık ekibi ile beraber ve koordineli olarak görev yapan personel, nizamiyelerde görevlendirilmiştir. Erbaş ve erlerin ortak kullanım alanları koğuş, tuvalet, banyo, yemekhane, mutfak ve benzeri yerler Bilecik Belediyesi tarafından dezenfekte işlemleri yapılmış olup, müteakip dönemlerde periyodik olarak haftada bir kez aynı işleme devam edilecektir."  


Kaynak: DHA

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