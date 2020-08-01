Bilecik'te 3 ev karantinaya alındı Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye köyünde 3 ev karantinaya alındı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye köyünde 3 ev karantinaya alındı.

Selimiye köyünde görülen korona virüs vakaları üzerine 90, 108 ve 121 kapı numaralı evler ile yapılacak olan taramalar sonucunda tespit edilen hanelerin Osmaneli İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 0661/06 karar numarası ile karantinaya alınması kararlaştırıldı. Yapılan açıklamada, "Karantina şartlarına uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara Türk Ceza Kanunu'nun 195'nci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA