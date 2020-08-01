Bilecik'te 3 ev karantinaya alındı
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Bilecik'te 3 ev karantinaya alındı

Bilecik'te 3 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bilecik'te 3 ev karantinaya alındı
01.08.2020 16:21 | Son Güncelleme: 01.08.2020 16:45

Bilecik'te 3 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Osmaneli İlçe Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamada, Selimiye köyünde testleri pozitif çıkan hastalar ve temaslı kişilerle ilgili çalışma başlatıldığı belirtildi.

Vatandaşları salgından korumak amacıyla 3 evde karantina uygulaması başlatıldığı belirten açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs testleri pozitif çıkan hastalarla ve temaslı şahıslarla ilgili olarak 3 evin karantinaya alınması kararlaştırılmıştır. Karantina şartlarına uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Kaynak: AA

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