Bilecik'te 3 ev alev alev yandı BİLECİK'in İnhisar ilçesinde evde çıkan ve çevredeki 2 eve de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü.

BİLECİK'in İnhisar ilçesinde evde çıkan ve çevredeki 2 eve de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü. Yangından 3 ev kullanılmaz hale gelirken, yoğun dumandan etkilenen 4 kişi tedaviye alındı.

Yangın, gece yarısı İnhisar ilçesi Yukarı Mahallesi'nde Gülsüm Kardere'ye ait evde çıktı. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, Tozmanköyü Dernek Başkanı Fehmi Çetin'e ait 2 eve de sıçradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerine Mihalgazi, Söğüt, Yenipazar ve Gölpazarı ilçe itfaiye ekipleri de destek verdi. Uzun uğraşların ardından yangın kontrol altına alındı.?Yangında 3 ev yanarak kullanılmaz hale gelirken, 4 kişi yoğun dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA