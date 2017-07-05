Bilecik'te 3 Emniyet Personeli Görevine İade Edildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı olduğu şüphesiyle açığa alınan 739 emniyet personeli görevlerine iade edilirken, Bilecik'ten de 3 polis memuru göreve iade oldu.



Alınan bilgiye göre, FETÖ ile bağlantılı olduğu şüphesiyle daha önce açığa alınan değişik rütbelerdeki bazı emniyet personeli hakkındaki incelemeler tamamlandı. İncelemeler sonucu 739 emniyet personelinin FETÖ ile bağlantısı tespit edilemedi. Söz konusu emniyet mensupları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayının ardından dün itibarıyla görevlerine iade edilmeye başlarken, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları Sezai Yurt, Cevdet Aydın ve Şuayip Apaydın'ın göreve iade olduğu öğrenildi. - BİLECİK