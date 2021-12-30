Bilecik'te 2021'de uyuşturucu şüphelisi 54 kişi tutuklandı

BİLECİK (AA) - Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünce 2021 yılında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 54 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinin il genelinde uyuşturucu madde kullanan imal eden veya ticaretini yapan şüpheli ya da organizasyonların deşifresine yönelik çalışmalar yaptığı belirtildi.

Planlı operasyonlar ve sahada gerçekleştirilen sokak çalışmaları ile verilen kararlı mücadele sonucunda 2021 yılı içinde 277 olayda 487 şüpheliye "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu madde kullanmak", "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak", "2313 ve 3298 sayılı kanunlara muhalefet" suçlarından yasal işlem yapıldığı, 54 şüphelinin tutuklandığı duyurulan açıklamada, "2 bin 687 gram esrar, 2 bin 202 gram sentetik kannabinoid, 1242 gram metamfetamin, 231 gram eroin, 28 gram kenevir tohumu, 27 gram selvia, 14 gram skunk, 2 gram kokain, bir miktar afyon sakızı, 275 sentetik ecza maddesi, 34 ecstasy, 16 kök kenevir ele geçirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin kararlı bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri

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