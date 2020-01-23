Bilecik'te 2019 yılında 5 bin 810 kişi istihdam edildi

23.01.2020 12:24 | Son Güncelleme: 23.01.2020 12:24

Bilecik'te, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı.



Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, ildeki istihdam verileri paylaşıldı.

Toplantıda konuşan Vali Bilal Şentürk, firmaların nitelikli kalifiye eleman ihtiyacının bulunduğunu belirtti.

İhtiyaçları giderecek çalışmaları ve programları hayata geçireceklerini ifade eden Şentürk, şöyle konuştu:

"Yeteneklerini ölçerek çocuklarımıza meslek edindirmeliyiz. Lise ve üniversite döneminde de sanayi kuruluşlarında staj yaparak, hem tecrübe kazanmalarını hem de pratiğe dönük çaba sarf ederek meslek sahibi olmalarını sağlamalıyız. İstihdam için önemli adımlar atmalıyız. İstihdamda önemli mesafeler katedildi."

Şentürk, geçmişte unutulmaya yüz tutmuş kente özgü el sanatı olan 'Bilecik bıçkısı'nın tekrar üretiminin yapılması için kurs açılmasını planladıklarını aktardı.

Konuşmaların ardından yapılan sunumda, 2019 yılında 19 bin 295 başvuru yapıldığı, Milli İstihdam Seferberliği kapsamında 5 bin 813 kişinin işe yerleştirildiği aktarılarak çalışma programları kapsamında 9 bin 229 kişiye 58 milyar 305 bin 197 lira ödeme yapıldığı bildirildi.

257 kişinin Toplum Yararına Programında devam ettiği, 2020 yılında 5 bin 850 kişinin özel sektörde işe yerleştirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Rahmi Köse, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ayhan Tozan katıldı.

Kaynak: AA