Bilecik'te 200 adet S plakası 10 yıllığına ihaleye çıkıyor
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Bilecik'te 200 adet S plakası 10 yıllığına ihaleye çıkıyor

Bilecik Belediye Meclisinin Temmuz ayı toplantısının ilk birleşimi yapılırken, kentte hizmet eden ve süresi dolan 200 adet S plakayı aracın yeniden 10 yıllığına ihaleye çıkması kararlaştırıldı.

Bilecik'te 200 adet S plakası 10 yıllığına ihaleye çıkıyor
08.07.2020 14:36 | Son Güncelleme: 08.07.2020 14:39

Bilecik Belediye Meclisinin Temmuz ayı toplantısının ilk birleşimi yapılırken, kentte hizmet eden ve süresi dolan 200 adet S plakayı aracın yeniden 10 yıllığına ihaleye çıkması kararlaştırıldı.

Toplantı, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin Başkanlığında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Gündemin ilk maddesi, engellilere su ücretlerinde indirim uygulanmasına ilişkin belediye meclisinin 4 Mart 2008 tarih ve 28 sayılı kararında değişiklik yapılması konusu oy birliği ile kabul edildi.

Gündemim ikinci maddesinde belediye bünyesinde faaliyet gösteren Türkan Saylan Çocuk Sosyal Tesisinde uygulanacak aidat ücretlerinin ve tarifelerinin belirlenmesi oy birliği ile Ücret ve Tarife Komisyona sevk edildi.

Gündemin üçüncü maddesi belediye meclisinin 7 Kasım 2019 tarih ve 121 sayılı kararı ile oluşturulan Kent Estetik Kurulu üyelerinde değişiklik yapma ve mevcut üyelerin ayrılması halinde belediye başkanına kent estetik kuruluna yeni üye atama yetkisinin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin dördüncü maddesi S.S 1 Nolu Minibüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatifi üyelerinin dilekçeler oy çokluğu 'Red' edildi.

Gündemim beşinci maddesi S.S 6 Nolu Minibüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatifi üyelerinin dilekçeleri oy çokluğu ile 'Red' edildi.

Öte yandan 5 ve 6'ncı gündem maddelerinde S.S 1 Nolu ve S.S 6 Nolu Minibüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatifi toplu taşıma ruhsatı düzenlenmesine ilişkin talepleri doğrultusundaki dilekçeleri vermişlerdi.

Gündemin altıncı maddesi olarak, Bilecik Belediyesi mücavir alan sınırları içinde S Plakası kullanılarak servis taşımacılığı faaliyetinde kullanılacak minibüs/otobüslere imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek veya şehir içi servis taşımacılığı yapabilme hakkını kiraya vermek suretiyle 10 yıllık süre ile 200 adet servis aracı için ihale yapılması konusunda Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun oy birliği kabul edildi.

Gündemin yedinci maddesi ile Pelitözü mahallesinde bazı taşınmazların satın alınması konusunun oy birliği ile komisyona sevk edildi.

Gündemim ek gündem maddesi olan Bilecik Belediyesi Meclisince 3 Eylül 2013 tarihinde ve 43 karar nolu ile karar alınarak 13 Eylül 2013 tarihinde yürürlüğe giren oto yıkama yerlerine iş yeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesine ilişki yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılması. Oto yıkama ve halı yıkama yerlerini işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesine ilişkin yeniden düzenlenerek taslağı hazırlanan yönetmeliğin görüşülerek karar alınmak üzere belediye meclisine havale edilme oy birliği kabul edildi. Bu ek gündem, tartışılmasının ardından oy birliği ile İmar Komisyonuna sevk edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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