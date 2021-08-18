Bilecik'te 2 tır çarpıştı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bilecik'te 2 tır çarpıştı: 2 yaralı

Bilecik'te 2 tır çarpıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te 2 tırın çarpışması sonrası meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te 2 tırın çarpışması sonrası meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir-Bilecik karayolunda seyir halindeki İlker A. idaresindeki 11 TF 924 plakalı tır, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağına geldiğinde Sakarya istikametine seyir halindeki İbrahim G., yönetimindeki 54 BA 544 plakalı tırla çarpıştı. Kazada sürücüler yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, kapanan yol tırların çekilmesi sonrasında yeniden trafiğe açıldı. - BİLECİK

Bilecik'te 2 tır çarpıştı: 2 yaralı
Bilecik'te 2 tır çarpıştı: 2 yaralı
Bilecik'te 2 tır çarpıştı: 2 yaralı
Bilecik'te 2 tır çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Mehmet Şimşek Zeydan Karalar Süleyman Soylu
Magazin Acun Ilıcalı Haluk Levent Şeyma Subaşı Berdan Mardini
Spor Lionel Messi Burak Yılmaz Abdullah Avcı Fırat Aydınus Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bilecik'te 2 tır çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 10:44:34. #1.14#

title