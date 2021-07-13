Bilecik'te 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı, 4 kişi yaralandı
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Bilecik'te 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Bilecik'te 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı, 4 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te seyir halindeki iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bilecik'te seyir halindeki iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinde Türkmeneli Caddesi kavşağına meydana geldi. Osmaneli-Bilecik karayolundan gelerek 19 Mayıs Caddesi istikametine seyir halindeki Musa B. yönetimindeki 34 SL 2913 plakalı Kia otomobil, kavşağına geldiğinde esnada oradan dönüş yapmak isteyen Engin K. yönetimimdeki 16 UD 205 plakalı Tofaş marka otomobil ile kafa kafa çarpıştı. Kazada araçlar içinde yolcu olarak bulunan Aziz Y. (38), Yiğit A. (16), Ayşenur S. (21) ve Halil K. (17) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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