Bilecik'te 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, şehir merkezinden sanayi rampası istikametine seyreden Emre E. idaresindeki 66 HP 859 plakalı otomobil, Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi mevkisinde, aynı istikamette ilerleyen Abdülkadir D. yönetimindeki 26 BD 962 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Abdülkadir D. kontrolündeki otomobil refüje çarparak durabildi.

Kazada otomobil sürücüleri Emre E. ile Abdülkadir D. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı