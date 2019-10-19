Bilecik'te 19 Ekim Muhtarlar Günü

19.10.2019 15:00

19 Ekim Muhtarlar Günü, Bilecik'te çeşitli etkinliklerle kutlandı.



Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ve üyelerinin Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla devam eden törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.



Çınar, yaptığı konuşmada, kamu kurum ve kuruluşlarıyla dayanışma ve koordineli olarak görevlerini yürüttüklerini belirterek, bugünün ortak sorunları paylaşılarak, çözüm yolları bulma açısından önem taşıdığını söyledi.

Muhtarların, vatandaşların oylarıyla seçilen ve cumhuriyet tarihi boyunca köy ve mahallelerin de önemli temsilcisi olduğunu ve olmaya devam edeceğini ifade eden Çınar, şöyle konuştu:



"Vatandaşlarımızın dertlerine, tasalarına, sevinçlerine ve mutluluklarına ortak olan, beklentilerini ve ihtiyaçlarını devletimize iletme noktasında etkin rol oynayan muhtarlarımız, devletle milletin bütünleşmesinin temel harcını oluşturmaktadır. Muhtarlık müessesesi, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olup yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletimizin her noktadaki kurumsal temsilciliği olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Muhtar, bulunduğu yerlerde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Yönetim anlayışımızda, vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapının muhtarlıklar olduğu bilinci çok önemli bir yer tutmaktadır."

Kaynak: AA